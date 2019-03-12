النصر يتقدّم بفوز على نجوم إجدابيا

أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق النصر الأول لكرة القدم، فوزًا جديدًا في مسابقة الدوري، حيث تغلب على نجوم إجدابيا أمس الإثنين بنتيجة (3-1) على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المحتار، وذلك لحساب الجولة التاسعة من ذهاب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ودخل النصر للمباراة بمعنويات عالية، بعد حصده لنقاط آخر جولتين ونجح في السيطرة على أطوار اللقاء، وتقدم في النتيجة عبر هدافه “معتز المهدي” برأسية محكمة في الدقيقة 18 وعاد أبناء العيساوي، للتسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 34 تمكن من إيداعها من جديد “معتز المهدي” لينتهي الشوط الأول بنتيجة دون رد.

ودخل نجوم إجدابيا للشوط الثاني، محاولاً العودة للقاء ليذلل الفارق في الدقيقة 53 عن طريق محمد اشكوربا لكن فراس شليق أنهى كل الأمور لصالح النصر بعد تسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 57 بعد استثماره لكرة “مهند بوعجيلة”.

وبهذه النتيجة تقدم النصر نحو كوكبة فرق الصدارة برصيد 19 نقطة، فيما توقف رصيد نجوم إجدابيا عند 11 نقطة في المركز 8.