ضبط عصابة تتاجر في الحشيش و الخمور في الواحات

ضبط عصابة تتاجر في الحشيش و الخمور في الواحات

أخبار ليبيا24ــ خاص

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فرع الواحات، عصابة تمتهن المتاجرة بالمواد المخدرة، وبحوزتها مخدرات نوع “حشيش وبانقو” إضافة إلى كمية من الخمور.

وأكّد جهاز مكافحة المخدرات، أنه تم ضبط مبالغ مالية خلال مداهمة وكر العصابة، وتم ضبطهم من خلال كمين محكم بعد التحري والاستدلال على مقرهم.

وطالب منتسبو الجهاز، وزارة الداخلية والحكومة الليبية المؤقتة، بضرورة تقديم الدعم اللوجستي للفرع؛ نظراً للمساحة الكبيرة التي يغطيها من مناطق الجنوب الشرقي جالو وأوجلة وأجخرة والحقول النفطية.

وأشاروا إلى أن هذه المناطق، تعتبر ممرًا للعصابات وتجارة للمخدرات وجلبها من الدول الأفريقية، وتصديرها إلى مدن ومناطق ليبيا كافة.

وتوعد منسبو الجهاز، كافة تجار المخدرات، أنهم لن يتهاونوا معهم في ضبط وإحضار كل من تسول له نفسه المتاجرة بهذه المواد المحظورة.

الجدير بالذكر أن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الواحات، تم إنشاؤه مؤخرًا لضبط الجريمة في مناطق وبلديات الواحات.