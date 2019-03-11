جولة تفقدية فجائية لمستشفي المرج التعليمي وتفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة عددًا من الأقسام ومخازن الأدوية ومصروفات عام 2018

أخبار ليبيا 24 – خاص

‎قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، الأستاذ نوري الفسي برفقة المدير المساعد لإدارة التفتيش والمتابعة عمران الهوني، وعضو التفتيش بالإدارة محمد جلهوم، بجولة تفقدية فجائية أمس الأحد لمستشفى المرج التعليمي .

‎واطلع الفسي، على سير العمل بالمستشفى بناءً على تعليمات وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، بالإشراف والتفتيش والمتابعة المستمرة على كل المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أي أخطاء بها.

وتفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة عددًا من الأقسام ومخازن الأدوية ومصروفات عام 2018، مبينًا أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة، وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظام الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوزير الصحة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية بالمركز لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.