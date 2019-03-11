سلامة واللافي يعودان لمنتخب ليبيا بعد غياب

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت قائمة منتخب ليبيا التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الليبي بقيادة فوزي العيساوي وأبوبكر باني الإثنين اليوم قائمة المنتخب عودة كل من المدافع علي سلامة والظهير ربيع اللافي بعد غياب طويل عن منتخب ليبيا.

وسيواجه منتخب ليبيا نظيره جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لمصر 2019 وسيحدد اللقاء المتأهل للنهائيات.

كما اختار الجهاز الفني المحترف سند الورفلي الذي حامت شكوك حول اختياره بعد غيابه لأكثر لفترة عن فريقه الرجاء البيضاوي المغربي وضمت القائمة أيضًا محترف الجبلين السعودي السنوسي الهادي.

وضمت القائمة المنتخب، 25 لاعبًا هم محمد فتحي نشنوش – أحمد عزاقة – عبدالجواد رزق – علي رمضان سلامة – أحمد التربي – سند الورفلي – أحمد محمد رمضان”.

والمعتصم صبو – عبد العزيز بالريش –ربيع مختار- محمد المنير – محمد العياط – المعتصم بالله المصراتي – أحمد بن علي –ربيع رمضان شادي _ مؤيد اللافي – السنوسي الهادي – مفتاح طقطق _ إسماعيل التاجوري _ حمدو الهوني _ محمد صولة – أنيس سلتو _ معتز المهدي _ سالم المسلاتي _ خالد مجدي”.

وسيلتقي فرسان المتوسط نظيره جنوب أفريقيا على أرضية ملعب الطيب المهيري بتونس ، في 24 من مارس الحالي ويسعى المنتخب الليبي لتحقيق الفوز للتأهل في حين أن التعادل سيكون لمصلحة جنوب أفريقيا.