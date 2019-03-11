الهلال يلحق بالأخضر الهزيمة الثانية على التوالي

أخبار ليبيا 24 – خاص

اقتنص فريق الهلال فوزًا ومثيرًا على حساب الأخضر اليوم الإثنين بنتيجة 3-2 في قمة الأسبوع التاسع للمجموعة الأولى في مباراة احتضنها ملعب شهداء بنينا في إطار منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

شوط المباراة الأول جاء مثيرًا وعامرًا بالأهداف خاصة في أول 20 دقيقة من اللقاء حيث تقدم الهلال بواسطة هدافه أنس المصراتي ليعدل بعد ذلك الأخضر عبر مدافعه ميدي البرعصي ليعود الهلال بعد دقيقتن ويضيف هدفًا عن طريق المخضرم علي الشريف وقبل نهاية الشوط الأول يضيف مصطفى التاجوري هدفًا ثالثًا للهلال.

وفي الشوط الثاني حاول الأخضر العودة للمباراة وكان الأفضل لكنه لم ينجح سوى في تذليل الفارق بواسطة حسن الماتا قبل النهاية بعشر دقائق بينما نجح مدرب الهلال ناصر الحضيري في إقفال مناطقه ليظفر بنقاط اللقاء وهو ما نجح فيه.

وقفز الهلال بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة وتوقف رصيد الأخضر عند النقطة 17 ليتراجع في سلم ترتيب المجموعة الأولى إلى المركز الثالث.