المصري يدعو الأمناء العامون للبرلمانات العربية والإسلامية لزيارة دولة ليبيا أهمية ممارسة العمل الرقابي والتشريعي حسب الإطار الدستوري لضمان سير العملية البرلمانية في طريقها السليم لبناء دولة المؤسسات والقانون

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبلت المملكة المغربية اجتماعات الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإسلامي بالرباط.

وعقد اليوم الإثنين الاجتماع الثاني للأمناء العامين للبرلمانات العربية والإسلامية بحضور الأمين العام لديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

وأكد المصري خلال الاجتماع على أهمية دور البرلمانات في الدول العربية والإسلامية ممثلين عن صوت للشعب وسلطة تشريعية هامة في البلاد.

وقدم المصري شرحًا وافيًا لآلية عمل مجلس النواب وديوانه بالنظم واللوائح والقوانين وكيفية العمل على تطوير العنصر البشري بها كان في مستوى القبول الكبير لدى الحضور.

وشدد المصري على أن أهمية ممارسة العمل الرقابي والتشريعي حسب الإطار الدستوري لضمان سير العملية البرلمانية في طريقها السليم لبناء دولة المؤسسات والقانون.

ودعا الأمناء العامون البرلمانات العربية والإسلامية لزيارة دولة ليبيا متمثلة في مجلس نوابها، ومد جسور التعاون بيننا لتبادل الخبرات وتنسيق لقاءات مكثفة من شأنها الرفع من المستوي العمل البرلماني.

يشار إلى أن الاجتماعات مازلت تتواصل في انتظار الاجتماع الرسمي لرؤوساء البرلمانات العربية والإسلامية بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي سيعقد أيضا بالرباط في الرابع عشر من مارس الجاري.