بحث آلية التنسيق الأمني بين داخلية الوفاق وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عمل البعثة يرتكز على دعائم موجهة لأمن الحدود وخدمة المجتمع والإعلام

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد أحمد مازن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، فينتشنزو تاليافيري، في مكتبه بطرابلس.

وأجرى الوكيل لقاءً موسعًا مع رئيس البعثة، لبحث عدد من القضايا والمسائل المتعلقة بعمل البعثة في ليبيا، وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيسبوك” .

ومن جهته، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، فينتشنزو تاليافيري، أهمية التنسيق الأمني مع السلطات الليبية، مشيرًا إلى أن عمل البعثة يرتكز على دعائم موجهة لأمن الحدود وخدمة المجتمع والإعلام.

وبيَّن وكيل وزارة الداخلية أهمية التنسيق مع كافة المنظمات الدولية، ومن بينها بعثة الاتحاد الأوربي، وحصر وتبويب كل الدعم المقدم من المجتمع الدولي.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق وتقنين الدعم وتوسيع قاعدة التشاور لكي تكون مخرجات عمل البعثة يتوافق مع متطلبات وزارة الداخلية، وعلى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن أوجه الاتفاق المشترك.