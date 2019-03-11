اللواء الحاسي يبحث مع قيادات المنطقة الغربية الأوضاع العسكرية هناك أمور تتعلق بالوضع العسكري من أجل التقليل من أي مخاطر قد تحدث نتيجة محاولة الإخوان المسلمين والميليشيات وأصحاب المصالح إدخال المنطقة في حروب مسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة عقيد إدريس مادي عقده لقاء مع آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي وقيادات المنطقة الغربية العسكرية.

وأوضح مادي – بحسب تصريحات إعلامية – أن اللقاء يدخل في إطار التواصل والنقاش في أمور تتعلق بالوضع العسكري من أجل التقليل من أي مخاطر قد تحدث نتيجة محاولة الإخوان المسلمين والميليشيات وأصحاب المصالح إدخال المنطقة في حروب مسلحة.

وأضاف مادي أن الغرض من نوايا الأطراف المذكورة إشعال حروب في المنطقة لخلط الأوراق، وتشويه القوات المسلحة أمام العالم.

ونفى مادي أن يكون لقاؤه مع الحاسي تحضيرًا لعملية عسكرية في المنطقة الغربية، قائلًا “إن ذلك تحكمه عدة عوامل محلية ودولية”.

وبحث الاجتماع مستجدات المرحلة القادمة فى المنطقة الغربية وقد قدم أمراء المناطق شروحات محددة للواء الحاسي آمر غرفة العمليات الرئيسة.