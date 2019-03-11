باشاغا يشدّد على ضرورة التّنسيق بين مكتب الشّرطة الجنائية ومكتب حقوق الإنسان حلحلة عدد من المشاكل العالقة والتي تواجه الوزارة في تأدية مهامها على أكمل وجه.