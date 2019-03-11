باشاغا يشدّد على ضرورة التّنسيق بين مكتب الشّرطة الجنائية ومكتب حقوق الإنسان
حلحلة عدد من المشاكل العالقة والتي تواجه الوزارة في تأدية مهامها على أكمل وجه.
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
عقد وزير الدّاخلية المفوض “فتحي باشاغا” اجتماعًا مع رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ورئيس مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مقر الوزارة بطرابلس.
وناقش “باشاغا” ــ خلال الاجتماع ــ أمس الأحد عددا من المواضيع، التي تهمّ مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومكتب حقوق الإنسان التابعين لوزارة الداخلية.
وشدد الوزير على ضرورة تنسيق المواقف، بين هذين المكتبين ومؤسسات وأجهزة وهياكل وزارة الداخلية؛ لحلحلة عدد من المشاكل العالقة والتي تواجه الوزارة في تأدية مهامها على أكمل وجه.
وأوضح الوزير، بأن مكتب حقوق الإنسان يدعم المجال الأمني أثناء قيام الأجهزة الشرطية بأعمالها، والتي تهدف إلى إيجاد انسجام واندماج بين سلوك الموظفين.