الغزالي: الحقول النفطية في الجنوب مؤمّنة ولا داعي لفرض القوى القاهرة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال عضو مجلس النواب “أبوبكر الغزالي”، الحقول النفطية آمنة وتحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، وهي قوات نظامية لا تتدخل في شؤون الحقول، من ناحية عمل الموظفين فيها من جميع النواحي.

وأوضح “الغزالي”، في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أنه عندما وضع حقلا الفيل والشرارة تحت القوى القاهرة، كنت متواجدا هناك، وطالبت برفع القوى القاهرة؛ لعدم ورود أي مبررات لإبقاء هذا الفرض؛ لأنه تعطيل للإنتاج وتعطيل لعمل هذه الحقول.

وأضاف النائب، هناك قوة أخرى غرب ليبيا، تعمل على تعطيل حركة ضخ النفط، وإبقاء حالة القوى القاهرة، بشكل غير قانوني وغير مبرر، حجة منها بأن القوات العسكرية الموجودة في الحقول، بأنها قوات عسكرية غير منظمة أو وصفها بأنها ميليشات .

وأشار إلى أن هذه قوات عسكرية نظامية، هي نفسها القوات العسكرية النظامية، التي حررت الهلال النفطي من عبث العصابات التي تحاول السيطرة على مقدرات الشعب الليبي، وسلمت هذه الحقول للمؤسسة الوطنية للنفط وهذه القوات هي نفسها .