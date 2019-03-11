أندية بنغازي تطالب بالمساواة والنّظر في مشاكلها من قبل المسؤولين 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالب عدد من أندية بنغازي الكبرى،الجهات المسؤولة بمعاملة الأندية بالتساوي، مؤكّدة في اجتماع لها أن أغلب الأندية تعاني من مشاكل في البنية التحتية، وعلى السلطات التنفيذية الوقوف معها، ودعمها لكي تستطيع مواصلة عملها بالشكل المطلوب منها .

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي “خالد السعيطي” إن الظروف المحيطة بالأندية الرياضية في ليبيا عامة وبنغازي بشكل خاص صعبة، داعيًا إلى توحيد جهود الأندية واجتماعها، لإعادة ترتيب الأوراق؛ من أجل النظر في عديد المواضيع التي تهم الأندية.

وأشار”السعيطي” – لأخبار ليبيا 24 – إلى أن أبرز ماتم طرحه في الاجتماع اليوم هو مشاكل البنية التحية واحتياجات الأندية والدعم .

وأوضح”السعيطي” أنه تم من خلال اجتماع أندية بنغازي، تجميع مطالب الأندية، التي تعتبر متفاوتة، وسيتم وضعها أمام المسؤولين ومطالبتهم بالاهتمام، والوقوف خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للأندية ولملاعب بنغازي ومباشرة العمل في المشاريع الرياضية المختلفة في المنطقة الشرقية .

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة نادي النصر “عز الدين الوكواك” أن مطالبات الأندية شرعية وعلى المسؤولين المساواة بين الجميع، مؤكداً أن هناك اجتماع جديد للأندية سيكون في مقر بلدية بنغازي السبت المقبل .

ولفت إلى أنه إذا لم يتم النظر في هذه المواضيع، فستكون هناك خطوات تصعيدية .

يذكر أن الاجتماع عقد في مقر نادي الأهلي بنغازي في منطقة قاريونس بحضور رؤساء أكثر من 15 نادياً من بنغازي وضواحيها .