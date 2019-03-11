داخليّة المؤقّتة تقرّر إنشاء مكتب العلاقات والتنسيق الدولي في إمساعد

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر وزير الدّاخلية بالحكومة الليبية المؤقّتة، أمس الأحد، القرار رقم (198) لسنة 2019م بشأن إعادة تنظيم مكتب العلاقات والتنسيق الدولي بمنفذ إمساعد.

ونصّ القرار على إنشاء مكتب بمنفذ إمساعد البري يسمى “مكتب العلاقات والتنسيق الدولي”، يتبع الوزارة مباشرةً.

ويتولّى المكتب، بموجب القرار عدة مهام، منها التّنسيق في الزيارات المتبادلة للجانبين الخاصة بوزارة الداخلية، وغيرها متى طلب ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعادة قاعدة بيانات وإرشيف يحتوي على المعلومات الخاصة بالعمالة الوافدة.

ومن مهام المكتب أيضا ، تقديم تقارير دورية عن سيرالعمل بالمنفذ لوزير الداخلية، وتحصل رسوم دخول العمالة الوافدة، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بموجب إيصال (م.ح.5) وإيداعه في حساب وزارة الداخلية بشكل مباشر.

ويختص مكتب العلاقات والتنسيق الدولي، بمعالجة مشاكل المواطنين الليبيين، في الجانب المصري ومركباتهم، وإيجاد الحلول لها لعدم إعلام الوزارة بذلك، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تستند لها.