بغية تشديد القبضة الأمنية .. القوات المسلحة تستلم “بوابة السلام” على الحدود مع مصر من أجل الحد من الظواهر المختلفة كالتهريب والهجرة غير الشرعية وغيرها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة عن إبرام اتفاق جديد لتسليم “بوابة السلام” إلى القوات المسلحة بغية تشديد القبضة الأمنية فيها والحد من الظواهر غير السوية التي تحدث فيها.

وقال بورقعة إن منفذ أمساعد الحدودي مع مصر يحتاج لقبضة أمنية قوية من أجل الحد من الظواهر المختلفة كالتهريب والهجرة غير الشرعية وغيرها.

وأكد أن المنفذ على الجانب الليبي يعاني من بعض الارتباكات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية فيه فضلاً عن الخلل الذي يسببه تزاحم وكثرة الأجهزة الأمنية بالمنفذ بالرغم من محاولات مدير أمن المنفذ من تسيير العمل بالصورة المثلى.

وأضاف بورقعة – خلال تصريحات صحفية أمس الأحد – أنه قد تم الاتفاق مع الأجهزة الأمنية المختلفة كمركز شرطة الجغبوب ومكتبي الاستخبارات والمباحث الجنائية على ضرورة تشديد القبضة الأمنية في منفذ الجغبوب سيواء الحدودي الذي يبعد 420 كيلومتر جنوب طبرق.

وقال إن ثمة تعليمات صادرة من القيادة العامة للجيش بضرورة التركيز على تشديد القبضة الأمنية في منطقة طبرق بكونها منطقة حدودية حيث إن القبضة الأمنية في طبرق يجب أن تكون في أقصى شدتها.

وأرجع بورقعة سبب عدم افتتاح منفذ الجغبوب إلى اختلاف الطبيعة بينه وبين منفذ امساعد وكذلك لاختلاف الموقع الجغرافي بين الجغبوب وامساعد واتصالهما بالحدود المصرية.

وأشار إلى أن آمر منطقة طبرق العسكرية الوحدات الأمنية تتابع مهربي البشر والمخدرات والأدوية حيث تم ضبط مجموعة كبيرة من المهربين بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية والسلع والمجوهرات كانت تجري محاولة تهريبها.