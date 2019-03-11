بعد إعلان قوات “حفتر السّيطرة على بوابة بوهادي … بن غشير : “حفتر” يحاول دخول مدن جديدة وتدميرها 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر مايسمى مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة، الذي يرأسه “إبراهيم بن غشير” بيانا اليوم الإثنين، بشأن تحركات قوات المشير “خليفة حفتر” في الجنوب وبالقرب من حدود مدينة سرت .

وجاء في البيان – الذي اطلعت أخبار ليبيا 24 – على نسخة منه – إنّ التّحركات الأخيرة لقوات الكرامة، بحجة الحرب ضد الإرهاب، هي لدخول المدن وتدميرها، وسرقة وحرق البيوت وتهجير ساكنيها، إضافة إلى التّصفية الميدانية للخصوم والتمثيل ونبش القبور، وغيرها من جرائم الحرب الموثّقة بالصوت والصورة، حسب وصفه .

وأوضح المجلس في بيانه، أنّ القوّات المسلّحة فاجأتهم بالتقدم نحو مدينة سرت حسب قولهم، واصفاً هذا التقدم بـ”التحركات الاستفزازية” في منطقة تحت سيطرة قوة البنيان المرصوص التابعة للجيش الليبي الحقيقي، المتمثل بوزارة دفاع الوفاق والسباق في محاربة الإرهاب في سرت، بحسب نص البيان.



وأشار حكماء مصراتة، إلى أن قوات البنيان المرصوص انتصرت على ما وصفوه بـ” الإرهاب الحقيقي ” بمدينة سرت في وقت قياسي، وبأقل الأضرار دون تسجيل أي جريمة حرب.

ودعا المجلس كافة حكماء ومشايخ وعقلاء ليبيا، إلى عقد اجتماعٍ طارئ لتجنب “فتنة كبرى” ستجر الوطن إلى شلال من الدماء، وحرب أهلية طويلة المدى، ستأكل الأخضر واليابس، مؤكدين على أن هذه الحرب الطويلة لن ينتصر فيها أحد، حسب وصفه .

يشار إلى أن هذا البيان الثاني، الصادر من مصراتة في أقل من شهر بخصوص تحركات القوات المسلحة نحو نقاط جديدة، بعد إنهاء مهمتها في الجنوب الليبي .

وكان المجلس البلدي وأعيان وحكماء وعسكري وثوار وأهالي مدينة مصراتة، أصدروا بيانًا مشتركًا في الثالث من مارس الجاري ، بشأن التطورات السياسية والأمنية في البلاد .

ودعا البيان – الذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه حيناها – جميع الليبيين الوطنيين الأحرار ، المتطلعين إلى بناء دولة مدنية حديثة، والرافضين للدكتاتورية وحكم العسكر، أن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة ما تتعرّض له ليبيا حاليًا، من مؤامرة كبرى، تُنسج خيوطها في عاصمة الدولة، التي كانت المحرك الرئيس لجميع الأزمات، التي عاشتها ليبيا بعد الثورة، أدواتها في ذلك عملاء وخونة، وفي مقدمتهم مجرم الحرب حفتر، حسب البيان .

وأعلن اللواء “73” مشاة التابع للقوات المسلحة، سيطرة قوات الجيش أمس الأحد على بوابة بوهادي جنوب مدينة سرت .

وأكد اللواء “73” تقدم القوات المسلحة اتجاه مدينة سرت دون وقوع أي مقاومة من قبل المليشيات المسيطرة على المنطقة هناك .

ونشر اللواء مقطع فيديو يظهر بعض جنود القوات المسلحة عند بوابة بوهادي، وهم يحملوا الأسلحة الخفيفة .