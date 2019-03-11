أداء اليمين القانونية للوزراء الجدد بالحكومة المؤقتة أمام الرئيس عقيلة صالح

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استأنف مجلس النواب اليوم الإثنين، جلسته الرسمية بمقره في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب .

وبحسب المتحدث الرسمي، باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” فقد تم في جلسة اليوم مناقشة أداء اليمين القانونية للوزراء الجدد بالحكومة المؤقتة، والذين نالوا الثّقة في جلسة سابقة لمجلس النواب، وبعد مناقشة الأمر تم التصويت بغالبية الحاضرين في جلسة اليوم، على أن يتم أداء اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب وبذلك علقت الجلسة.

وأوضح “بليحق”بأنه وعقب انتهاء الجلسة قام الوزراء، بأداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء هم : “عبدالسلام موسى إمريض”، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، والدكتور “سعد عقوب “، وزيراً للصحة، و”عبدالهادي إبراهيم الحويج” ، وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، و”عادل عوض حسن”، وزيراً للحكم المحلي، والدكتور “السنوسي صالح السنوسي”، وزيراً للصناعة، الدكتور “حسن أحمد حسن بشير”، وزيراً للزراعة، و”فتحية علي حامد “، وزيراً للشؤون الاجتماعية .

يشار إلى أن مجلس النواب، وفي جلسته السابقة ليوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من فبراير الماضي، قد استعرض كتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة ، بشأن ترشيح عدد من الوزراء لوزارات شاغرة، منذ فترة وكذلك استحداث عدد منها وتم خلالها منح الثقة لعدد 7 وزراء .