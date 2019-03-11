تسييري طبرق يغلق سوق العرب ويداهم المطاعم التي يديرها الأفارقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الإثنين، تعليماته بإغلاق سوق العرب وكل المحلات الموجودة في محيط السوق.

وأنذر بوالخطابية خلال حملة أطلقها المجلس التسييري للمدينة بالاشتراك مع الحرس البلدي والنجدة والدعم والشرطة العسكرية والاستخبارات والصحة أصحاب كل المحلات بضرورة تجديد الرخص التجارية وإلا سيتم إغلاق السوق بالكامل بصورة نهائية.

وداهمت اللجنة الأمنية المشتركة خلال الجولة المفاجأة اليوم المطاعم التي يديرها الأفارقة والتي كانت بعيدة عن النظافة والصحة وأصدر رئيس المجلس التسييري أوامره بإغلاق هذه المطاعم وتحويل أصحابها إلى جهاز الهجرة الغير شرعية.

وأكد بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا24″ أن الحملة ستكون مستمرة لمدة أسبوع وسيتم إعطاء مهلة لمدة إسبوعين لأصحاب المحلات بضرورة تجديد الرخص.

وأضاف رئيس المجلس التسييري أن هذه الحملة سوف تقوم بهدفها الذي شكلت من أجله وهو تطهير مدينة طبرق من الظواهر السلبية.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع ضم الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة بدعم ومساندة المجلس التسييري بالمدينة وتشكيل لجنة أمنية يقودها رئيس المجلس التسييري لتطهير المدينة.