لأول مرة في ليبيا…العثور على حوت “المنك” على شاطيء “أم الخنافس”

أخبار ليبيا 24 – خاص

عثر مجموعة من الصيادين على حوت “المنك” على شاطيء منطقة “أم الخنافس” (110 كلم شرق سرت) بع أن علق في شباك الصيد بشكل عرضي.

وذكرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن حوت المنك (Minke Whale) الذي عثر عليه ميتًا يبدو أنه مولود حديثاً يبلغ طوله 3.36 متر.

وأوضحت الجمعية أن الحوت مات بعد أن علق بشكل عرضي في شباك أحد الصيادين مفتاح عبد الرحمن الفقي الذي قام بالإبلاغ عن الامر بعد أن حاول إنقاذه من الشباك هو وزملائه إلا أن الشباك كانت ملتفة حوله كثيراً بسبب حركته ومحاولته تخليص نفسه فلم يستطع الصيادين إنقاذه.

وأضافت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أن الحوت خرج الحوت نافقاً على الشاطئ وتشريحه وتجميع العينات من الجلد والدهون والبالين والحليب من معدته باعتباره رضيع.

وأشارت الجمعية إلى أن الحوت هو حوت المنك (Minke Whale)، والجنس أنث، ويبلغ طوله حوالي 3.36 متر