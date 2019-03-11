الأهلي طرابلس في صدارة رباعي الطائرة
أخبار ليبيا24 – خاص
حقق الأهلي طرابلس، فوز ثاني تصدر به جدول ترتيب فرق الدور الرباعي الأول ذهاب لنهائيات بطولة كرة الطائرة ،حيث تفوق مساء أمس الأحد، على حساب السويحلي بنتيجة (3-0).
والتقى الفريقان، في مباراة قوية شهدتها قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.
وهذا الفوز هو الثاني على التوالي للأهلي طرابلس، حيث تفوق في الجولة الأولى على نظيره الاتحاد المصراتي، فيما تفوق السويحلي في الجولة الأولى على حساب منافسه النصر.
وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 5 نقاط ولا يزال السويحلي بنفس الرصيد السابق 3 نقاط.
وفي مباراة ثانية حقق فريق الاتحاد المصراتي، انتصاره الأول في الرباعي بعد تفوقه على نظيره النصر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتائج الأشواط (29 – 27)، (25 – 19)، و(25 – 21).