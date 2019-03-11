الأهلي طرابلس في صدارة رباعي الطائرة 

أخبار ليبيا24 – خاص

حقق الأهلي طرابلس، فوز ثاني تصدر به جدول ترتيب فرق الدور الرباعي الأول ذهاب لنهائيات بطولة كرة الطائرة ،حيث تفوق مساء أمس الأحد، على حساب السويحلي بنتيجة (3-0).

والتقى الفريقان، في مباراة قوية شهدتها قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.