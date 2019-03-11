انتشرت صوره كثيرًا…تعرف على الإرهابي “جندل”

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ظهر في جلسة إنشادية وهو يتوسط عددا من العناصر التابعه لكتيبة 17 فبراير المتطرفة ومنها تابعه لسرايا راف الله السحاتي أثناء تواجدهم في منطقة الـ”40″ شرقي البريقة في يوليو 2011، التحق بأحداث فبراير 2011 وكان من ضمن كتيبة 17 فبراير المتطرفة ،ومنها ليلتحق بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2012.

هو محمد عبدالعزيز العبيدي مواليد 1983 الشهير أحميدة المفتي والمكنى “جندل” ومن سكان حي الليثي القديم بنغازي ومتزوج كلف قيما بمسجد ” عبدالرحمن الأوزاعي” في حي الليثي القديم، وكان أيضا يستقطب صغار السن لصالح التنظيمات عن طريق أعمال نظافة المسجد ورفع الآذان.

شارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية منذ انطلاق (عملية الكرامة) في مايو 2014 وكان من ضمن سرية ( البراء ) التابعة لتنظيم أنصار الشريعة.

أعلن البيعة لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” خلال أواخر العام 2014 لأمير تنظيم الدولة في بنغازي المدعو محمود البرعصي، والمكنى “مصعب الفاروق” إلا أن مصادر أمنية أخرى أفادت بعدم البيعة وولاؤه كان لتنظيم القاعدة.

تضاربت المعلومات حول مقتله إلا أنه أعلن عن مقتله خلال تطهير العمارات الـ 12 غربي مدينة بنغازي من قبل القوات المسلحة الليبية في ديسمبر 2017 إلا أنه لم يتم التأكد منه بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن من قام بتوثيق الجلسة الإنشادية التي ظهر فيها الإرهابي “جندل” هو أحد منتسبي سرايا راف اله السحاتي ويدعى عبدالقادر المصراتي المكنى “أبو خيثم الليبي”، من مواليد 1992 ومن سكان مدينة بنغازي، سافر إلى سوريا خلال العام 2012 والتحق “بجبهة النصرة” فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، وقتل نتيجة تنفيذه عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة في 12 سبتمبر 2012.