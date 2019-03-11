جنائي درنة يضبط سارقي سيارة تابعة لمكتب العمل

أخبار ليبيا24

كشف البحث الجنائي درنة أنه تمكن من ضبط شخصين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص فى سرقة المركبات في المدينة.

وأوضح البحث الجنائي درنة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه تم التعرف على المتهمين عقب واقعة قيامهم بالاستيلاء على سيارة تابعة لمكتب العمل درنة.

وأشار جنائي درنة إلى أن التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو “ال . س – مق” 25 عام عسكري، والمدعو “ض . ال . ز” 20 عام مدنى – سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح).

وأفاد البحث الجنائي درنة أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت فرقة التحريات من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المركبات ، وارتكابهم الواقعة وبيعهم المركبة للمدعو محمد . ع . س 32 عام مقيم في مدينة بنغازي.

وأكد جنائي درنة أنه بمواجهتهم اعترفوا بسرقتها وحيازتها ، وبعرض المركبة محل الواقعة على المبلغ تعرف عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.