قوة حماية سرت تعلن النفير .. وسرت الكبري تفتتح بوابة “رأس منقار النسر” للشرطة العسكرية التأكد من إجراءات المارين في المركبات المدنية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المنطقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأحد افتتاح بوابة “رأس منقار النسر” للشرطة العسكرية شرق منطقة رأس لانوف .

وحضر الافتتاح آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء “سالم درياق” مع مجموعة من الضباط وضباط الصف وآمر الشرطة العسكرية بمنطقة الهلال النفطي .

وأشارت الغرفة إلى أن العمل على إنشاء البوابة بدء منذ شهر يناير المنصرم وقالت بأنه يأتي في إطار المزيد من الضبط لحركة الآليات العسكرية بمنطقة الهلال النفطي .

وكشفت أن العمل يستهدف أيضاً التأكد من إجراءات المارين في المركبات المدنية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المنطقة مابين العقيلة ورأس لانوف .

وكثفت غرفة عمليات سرت الكبرى بالآونة الأخيرة من دورياتها وحملاتها التفقدية على مختلف الاستيقافات داخل الهلال النفطي والموجودة بالطريق الساحلي .

وأكدت بأن هدف دورياتها تأمين المنطقة بعد ضبط العديد من حالات تهريب الهجرة غير الشرعية لأفراد من جنسيات مختلفة متجهين شرقاً أو إلى الغرب والجنوب، مشيرة إلى أن المضبوطين يجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت، أعلنت الأحد، «حالة النفير والطوارئ» واستدعاء كافة وحداتها الاحتياطية على خلفية تقدم قوات من الجيش الليبي جنوب مدينة سرت وفق بيان نشرته القوة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت القوة إنها «قامت بتسيير دوريات 90 كم جنوب وشرق المدينة»، مؤكدة أنها ملتزمة بمواقعها المكلفة بتأمينها لكنها اعتبرت أن ما تقوم به قوات الجيش التابعة لحفتر من استفزاز للقوة مرفوض تمامًا ولن نقف موقف المتفرج، حسب وصفها .