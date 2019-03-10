ندوة عن الطائرة الأمريكية”LADY BE GOOD” في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيمت ندوة تاريخية بمدينة طبرق حول الطائرة الأمريكية “LADY BE GOOD” بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، وأعضاء من المجلس التسييري لبلدية طبرق وعدد كبير من المهتمين بتاريخ هذه الطائرة.

وقدم رئيس مكتب الشرطة السياحية عقيد موسى البدين بنذة كامل عن الطائرة، وهو أحد المهتمين بتاريخ هذه الطائرة.

وقدم رئيس مكتب الشرطة السياحية عقيد موسى البدين خلال الندوة شرحاً وافياً للجيل الجديد من الحاضرين حول هذه الطائرة التي سقطت في في بحر الرمال بليبيا أبريل من عام 1943 وهي قاذفة أمريكية نوع “B – 24” والتي كانت مكلفة بمهمة لقصف نابولي الإيطالية .

وسقطت الطائرة في بحر الرمال بعد عودتها ولم يتم اكتشافها إلا في عام 1960، وتم إحضارها إلى مدينة طبرق عام 1994 عن طريق شركة الخليج العربي للنفط .

وقد عرض البدين شريط مرئي لتاريخ هذه الطائرة بحضور الكثير من المهتمين بالتاريخ وعدد من الشباب الذين استهواهم تاريخ هذه الطائرة التي تعتبر من معالم مدينة طبرق التاريخية.