الحرس البلدي سوسة يسحب مواد الغذائية مصنعة من مواد مسرطنة هذا النوع من البضائع لا يحتوي على معلومات بخصوص مكوناتها على الصندوق الخارجي للعلبة وأن أكثر استخدام لهذه المنتج من الأطفال

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر جهاز الحرس البلدي فرع مدينة سوسة من ضبط مجموعة من المواد الغذائية المصنوعة من مواد محظورة دوليا في الصناعات الغذائية .

وتأتي هذه العملية في إطار حملة موسعه يقوم الحرس البلدي لبلدية شحات فرع مدينة سوسة على المحال التجارية.

وأوضح الجهاز – اليوم الأحد – أنه تم العثور على مواد غذائية مصنوعة من مادة “E122,E102” وهي مواد تسبب أمراض السرطان بحسب ما أشارة تقارير منظمة الصحة العالمية .

وأفاد رئيس مركز الحرس البلدي بمدينة سوسه علي افليفل “إن هذا النوع من البضائع لا يحتوي على معلومات بخصوص مكوناتها على الصندوق الخارجي للعلبة وأن أكثر استخدام لهذه المنتج من الأطفال .

وأكد افليفل أنه تم سحب الكمية من داخل السوق المحلي لمدينة شحات، وسوسة وسيتم التعميم على كافة البلديات للتحذير من استهلاكها .

وعليه ينبه مركز الحرس البلدي المواطنين من استخدام هذه المنتجات والتبليغ عنها إذا وجدت داخل احد المحال التجارية .