تسييري طبرق يشرع في حملة أمنية على المخابز والمطاعم ومحلات بيع الخضروات

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرع المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأحد، بحملة أمنية مكثفة شملت المخابز والمطاعم ومحلات بيع الخضروات لتطهير المدينة.

وشُكلت اللجنة من الحرس البلدي وقسم النجدة والإستخبارات والدعم المركزي والصحة، وذلك لمتابعة الأسعار والنظافة والملابس في المخابز، حيثُ تم تحرير العديد من المخالفات وإحالة الباعة من الجنسيات المصرية إلى جهات الإختصاص.

وقامت اللجنة، بالمرور على محلات بيع الخضروات، إذ جرى مصادرة العديد من الخضروات غير الصالحة للإستهلاك البشري، وتحرير العديد من المخالفات وإغلاق العديد من المحلات التي تستخم الأرصفة للبيع.

وداهمت اللجنة، العديد من المطاعم الشعبية التي تديرها العمالة الوافدة من سوريا ومصر، وتم مخالفتهم لعدم توفر النظافة وكذلك إستعمال مواد غذائية ومقبلات مصنوعة داخل المنازل لاتتوفر فيها شروط الصحة والنظافة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس التسييري لـ”أخبار ليبيا 24″ بأن الحملات مستمرة إلى نهاية الأسبوع الحالي وسوف تستهدف غداً عدد من الأماكن التي لم يعلن عنها نظراً لحساسيتها الأمنية .