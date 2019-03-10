زعبية يضع الاتحاد في صدارة مجموعته في الدوري

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أخبار ليبيا 24 – خاص

اقتنص فريق الاتحاد، فوز هاماً على حساب نظيره الاتحاد المصراتي في مباراة تألق فيها محمد زعبية مسجلاً هدفي فريقه في أخر دقائق المباراة.

وجاءت نتيجة المباراة (2-0)، والتي احتضنها ملعب طرابلس الدولي اليوم الأحد، لحساب الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسجل زعبية هدفي الاتحاد في الدقيقتين 81 و92 من زمن الشوط الثاني .

وبهذا الفوز قفز الاتحاد لصدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 19 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد المصراتي عند 10 نقاط .

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