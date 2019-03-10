زعبية يضع الاتحاد في صدارة مجموعته في الدوري

زعبية يضع الاتحاد في صدارة مجموعته في الدوري

أخبار ليبيا 24 – خاص

اقتنص فريق الاتحاد، فوز هاماً على حساب نظيره الاتحاد المصراتي في مباراة تألق فيها محمد زعبية مسجلاً هدفي فريقه في أخر دقائق المباراة.