زعبية يضع الاتحاد في صدارة مجموعته في الدوري
أخبار ليبيا 24 – خاص
اقتنص فريق الاتحاد، فوز هاماً على حساب نظيره الاتحاد المصراتي في مباراة تألق فيها محمد زعبية مسجلاً هدفي فريقه في أخر دقائق المباراة.
وجاءت نتيجة المباراة (2-0)، والتي احتضنها ملعب طرابلس الدولي اليوم الأحد، لحساب الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .
وسجل زعبية هدفي الاتحاد في الدقيقتين 81 و92 من زمن الشوط الثاني .
وبهذا الفوز قفز الاتحاد لصدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 19 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد المصراتي عند 10 نقاط .