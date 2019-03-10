مدير المنتخب الأولمبي يكشف لـ”أخبار ليبيا 24″ روزنامة منتخبه قبل مواجهة نيجيريا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي الليبي حسن الطيرة، إن المنتخب الأولمبي سيغادر طرابلس إلى جربة للدخول في معسكر عن طريق البر.

ويلاقي المنتخب الليبي الأولمبي نظيره النيجيري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس الجارى على تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت ليبيا على أرضية الملعب البلدى ببنقردان .

وأوضح الطيرة لـ”أخبار ليبيا 24″ـ أن ارضية ملعب بن قردان ذو عشب اصطناعي، مشيرًا إلى أن الطاقم الفني للمنتخب بقيادة رضا عطية اختار 25 لاعبا ضمن قائمة المنتخب التي ستدخل معسكر استعدادي للمباراة المرتقبة وهم اسلام يحيى، رضوان عبد الحميد، مراد الوحيشي، صلاح فكرون، طاهر عامر، أيوب المبروك، محمد لاجنف، معاذ العمامي، أحمد العبار، سند الشوشان، عادل الزوي، علاء القجدار ، ايوب المبرو ك ،طاهرعامر ، محمد الاجنف ،محمد جدور ، محسن الاوجلي ، محمد عادل ، بلقاسم رجب ، اسامة البدوي ، معاذ العمامي ، ايمن حربيش ، عبد الله فتحي ، أحمد فضل الله سعيد ، خميس محمد عبد الدائم ، عادل صالح ، عمران سالم ، محمد علي سالم ، معاذ عبد الباسط عيسى ،محمد الغنيمي،سفيان ادريس ، المهدي الكوت ،زكريا الهريش.

وواصل الطيرة حديثة ” السفر إلي نيجيريا سيكون يوم 21 من شهر مارس في طائرة الخطوط الأفريقية، طائرة خاصة من مطار جربه إلي ولاية اسابا في نيجيريا.

هذا وستقام مباراة العودة يوم 25 في ملعب استيفان كيشي على تمام الساعة 3 مساءً.