قوة حماية سرت : الرواتب التي أرسلها الرئاسي لا تكفي حكومة الوفاق تعهدت بدفع ستة أشهر أخرى من الرواتب المتبقية للقوة في الفترة القادمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال قائد قوة حماية سرت، عبد الله النعاس، إن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بمنح القوة 36 مليون دينارًا ليبيًّا – ما يعادل 25.8 مليون دولار – لدفع الرواتب لمدة ستة أشهر لمنتسبي القوة، على الرغم من أنهم لم يتلقوا رواتب لمدة 15 شهر .

وأشار النعاس إلى أن حكومة الوفاق تعهدت بدفع ستة أشهر أخرى من الرواتب المتبقية للقوة في الفترة القادمة .

يشار إلى أن القوة أصدرت بيانًا حول رواتبهم غير المدفوعة وعدم قدرتهم على القيام بواجباتهم بأفضل طريقة ممكنة بسبب نقص الدعم المالي.

ويأتي هذا البيان، عقب تقدم القوات المسلحة التابعة للمشير خليفة حفتر باتجاه مدينة سرت، بعد انتهاء مهامها في مناطق الجنوب الليبي.

وأكد “النعاس” – في حوار خاص مع أخبار ليبيا 24 في وقتًا سابق – أن أفراد قوته البالغ عددهم (3000) مقاتل، نجحوا في تسيير دوريات جابت الصحراء جنوبي سرت، ودخلت لأوديتها، بحثًا عن أي آثار للتنظيم، وفق قوله .

وأشار إلى أن قواته استلمت مهامها في أبريل من العام 2017م ،إلى أن أفراد القوّة، لم يستلموا مرتباتهم لمدة عام كامل، مطالبًا الحكومة بالاستجابة لطلباتهم الممثلة في “دعم لوجستي”، مشيرًا إلى أنهم لن يسمحوا لداعش بالعودة مجددًا لسرت، مهما كلفهم ذلك من ثمن .