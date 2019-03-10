السويحلي : انهيار ميليشيات حفتر هو أقرب بكثير من حلم دخوله لمدينة طرابلس جب على الواهمين أن يفيقوا من "أضغاث أحلامهم" ويكفوا عن دق طبول الحرب وترويع الآمنين بادعاءاتهم

‏أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن السويحلي” إن معطيات القوة على الأرض التي تؤكدها مراكز الأبحاث الدولية ترجح بوضوح أن احتمال انهيار ميليشيات حفتر وسقوط معقلها في “الرجمة” هو أقرب بكثير من حلم دخولهم لمدينة طرابلس.

‏وأوضح السويحلي – في تدوينة عبر حسابه الشخصي بعنوان ” لوضع النقاط على الحروف” – أنه يجب على الواهمين أن يفيقوا من “أضغاث أحلامهم” ويكفوا عن دق طبول الحرب وترويع الآمنين بادعاءاتهم، حسب وصفه.

ومن المعروف مناهضة السويحلي لحكم العسكر في ليبيا، وعدّ في أكثر من مناسبة أنَّ القيادة العامة تحت قيادة “حفتر” منظمة مسلحة خارج نطاق الدولة، متهمًا المشير حفتر بـالسعي للعودة للحكم السلطوي.

وقال السويحلي في تصريحات سابقة إن الشعب الليبي يواجه لعنة الرغبة في حكم الرجل القوي، إنّ حفتر يحاول أن يعيش دور القذافي، وهذا ما ثُرنا عليه في 2011.

وأضاف موقفنا هو أننا نحتاج لمؤسسة عسكرية مهنية موحدة تحت قيادة مدنية، وينبغي ألا نركز على شخصيات مَن يريد قيادة هذا الجيش. وقدم السويحلي نفسه على أنه المنقذ لليبيا ولا بديل عنه لحل أزمات البلاد كما أن عدم انتخابه رئيسا للأعلى للدولة يعني إقصاء مدينة مصراتة بأكملها.

وبين أن الخبرة التي مر بها خلال السنوات الماضية ودعمه للاتفاق السياسي دفعت معظم الأعضاء لمنحه الثقة والدعم. وأضاف السويحلي “إقصائي من رئاسة المجلس هو إقصاء لمدينة مصراتة وليس هناك بدائل جيدة من الأسماء المرشحة لرئاسة الدولة.

وتأتي هذه التصريحات، عقب إعلان الجيش الليبي بسط سيطرته على جنوب البلاد بنسبة تقترب من 100%، وأن القوات المسلحة سيطرت على حدود دولتي “تشاد والجزائر”.

وفي أوائل سبتمبر الماضي، وفي تعليق له على الأحداث الجارية بـ”طرابلس”، قال المشير خليفة حفتر: “هذه الأزمة في طرابلس لا بُدّ أن تنتهي في أقرب وقت، ولا يمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي، وتحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه”.

وأعلن اللواء “73” مشاة التابع للقوات المسلحة سيطرة قوات الجيش اليوم الأحد على بوابة بوهادي جنوب مدينة سرت.

وأكد اللواء “73” تقدم القوات المسلحة تجاه مدينة سرت دون وقوع أي مقاومة من قبل الملليشيات المسيطرة على المنطقة هناك، ونشر اللواء مقطع فيديو يظهر بعض جنود القوات المسلحة عند بوابة بوهادي، وهم يحملون الأسلحة الخفيفة.