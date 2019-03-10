إدارة البحث الجنائي تُعلن عن انطلاق الخطّة الأمنيّة الجديدة لتأمين بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي، مساعد ضابط “وليد العرفي” انطلاق خطة تأمين بنغازي اليوم الأحد، التي أعلن عنها وزير الداخلية المستشار “إبراهيم بوشناف” مؤخرًا.

وأوضح “العرفي”- في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنّ الخطة الأمنية الجديدة التي تم تكليف إدارة البحث الجنائي بها، تشمل تأمين البوابات، وكافة المستشفيات خاصة مركز بنغازي الطبي، والجلاء للجراحة والحوادث، وتأمين المناطق التي تفتقر لوجود الأجهزة الأمنية في المدينة .

وأضاف “العرفي” أن الخطة تشمل أيضًا جرد وحصر معارض السيارات، وحصر المطابع ومحلات طبع المفاتيح، إضافة إلى التمركز في جزر الدوران الرئيسة، وتأمين الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، وحملات على المركبات غير المسجلة .

ولفت إلى أن الخطة، تشمل التحري وضبط أصحاب مصانع بيع الخمور والمواد المخدرة، والمجاهرة، بالأمن وتسيير دوريات ليلية ومساندة الأجهزة الأمنية، خاصة في مناطق أطراف مدينة بنغازي

وتابع “العرفي”أنه سيتم الشروع في استكمال مشروع كاميرات المراقبة، وانجازه في أسرع مدة ممكنه حيث وصل التجهيز والأداء إلى 50 % .

وقال مدير المكتب الإعلامي في تصريح سابق لأخبار ليبيا 24، عن شروع الإدارة في المرحلة الثانية، من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في شوارع وميادين مدينة بنغازي .

وأوضح “العرفي” أن المرحلة الثانية من المشروع انطلقت بعد إذن من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف”.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإلادارة، إن التأخير في التركيب بسبب عدم إنشاء القواعد الخراسانية، التي تحمل شعار الداخلية، وتأخر وصول الأعمدة الخاصة بالتركيب، إضافة إلى بعض التعثرات المالية، التى تم حلحلتها من قبل رئيس مجلس الوزراء “عبد الله الثني” .

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء “عبد الله الثني” أصدر القرار رقم “112” لعام 2017م بشأن تشكيل لجنة من مديرية أمن بنغازي، برئاسة عقيد “صلاح هويدي”، وعضوية كلاً من عقيد “مصطفى قرقوم” ومهندس “سعد سليمان”، للإشراف ومتاعبة تنفيذ أعمال إنشاء مبنى مديرية أمن بنغازي، وتركيب منظومة كاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية، وبناء قسم البحث الجنائي .