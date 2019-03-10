قويدر يوضح ملابسات قرار تحويل بعض القبب بطبي بنغازي إلى أكشاك

قويدر يوضح ملابسات قرار تحويل بعض القبب بطبي بنغازي إلى أكشاك موقع هذه القبب بعيدة جدا عن مداخل المركز الطبي، لذ تستغل استغلال غير إخلاقي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر إن قرار إدارة المركز بتحوير القبب الواقعة في فناء المركز إلى أكشاك، للاستفادة منها وتقديم خدمات للمواطنين.

وأوضح قويدر أن القرار جاء بسبب كثرت المشاكل من استغلال هذه القبب من قبل بعض الأشخاص لأغراض غير لائقة بالشكل العام ولا بالأخلاق الليبية، حسب وصفه .

جاء تأكيد قويدر عقب صدور قرار بإزالة أعمال التحوير على مبان داخل مركز بنغازي الطبي، ومنع تحويلها إلى أكشاك.

ولفت مدير المكتب الإعلامي بالمركز – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إلى أن موقع هذه القبب بعيدة جدا عن مداخل المركز الطبي، لذ تستغل استغلال غير إخلاقي “.

وبما يخص القبة المستغلة لانتظار المرافقين، قال قديدر إنها لم تعرض بالعطاء، لافتًا إلى أنها تقع أمام باب الدخول لقسم الولادة .

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحقيق في المشاكل التي حدثت داخل هذه القباب، وتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص واستغلالها لصالح العام، حيث صدر إعلان في صحيفة “صدى المستقبل” في عددها 88 بتاريخ يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من يناير الماضي.

وأشار إلى أن الإعلان نشر كعطاءات لتأجير أكشاك داخل فناء مركز بنغازي الطبي كمحلات لبيع الورود والهدايا واحتياجات النزلاء بالمركز والأقسام الأخرى، مشيرًا إلى أن القيمة المالية للتأجير ستعود إلى الإدارة العامة للمركز .

وكان مصدر من جهاز الحرس البلدي بنغازي قد أكد صدور قرار بإزالة أعمال الأكشاك، واستدعاء مدير المركز الطبي الدكتور عبد الكريم القبائلي على خلفية هذا الموضوع .

وأضاف المصدر أنه تم التعدي على أعضاء الحرس البلدي، وشرطة النجدة من قبل أعضاء مكتب الأمن في المركز الطبي حينما كانوا يقومون بعملهم.