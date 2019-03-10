تونس تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى لنظام المراقبة الإلكتروني على الحدود مع ليبيا

تونس تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى لنظام المراقبة الإلكتروني على الحدود مع ليبيا ومددت الرئاسة التونسية حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات الدامية عام 2015، إلى 5 إبريل القادم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن الانتهاء من تركيب المرحلة الأولى من نظام المراقبة الإلكتروني على الحدود الممتدة مع ليبيا في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب.

وفي تصريحات للصحفيين خلال زيارة إلى مدينة بن قردان الحدودية، قال وزير الدفاع التونسي “عبد الكريم زبيدي” إن نظام المراقبة الإلكتروني على الحدود مع ليبيا حقق نتائج هامة وغير متوقعة.

وجاءت زيارة “زبيدي” إلى المنطقة في الذكرى الثالثة لـ “ملحمة بن قردان” في السابعمن مارس 2016 ، حيث هاجمت جماعات “إرهابية” ثكنات عسكرية وأمنية في بن قردان، وقُتل في هذا الهجوم عشرات المسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي .

وشرعت تونس منذ 2015، في إرساء منظومة مراقبة إلكترونية على حدودها عبر معبر رأس الجدير ومعبر ذهيبة ومن ذهيبة إلى برج الخضراء بتمويل أميركي وألماني.

وتنصيب المنظومة الإلكترونية المتحركة والثابتة جاء على خلفية الانشغال العميق للوضع الأمني بليبيا وتداعياته على المنطقة، حسب الزبيدي، الذي أعرب عن الأمل في عودة الأمن والاستقرار إلى البلد.

وعبر وزير الدفاع التونسي عن أمله بتوصل الفرقاء إلى اتفاق دائم وشامل يوفر الظروف الملائمة لتنصرف الجهود إلى بناء مشترك على أساس المصلحة المتبادلة بين البلدين منذ عقود، قائلاً في هذا السياق: «إننا في حالة يقظة دائمة».

ومددت الرئاسة التونسية حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات الدامية عام 2015، إلى 5 إبريل القادم.

وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في بيان نشرته الرئاسة: «التمديد في حال الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة لمدة شهر واحد ابتداء من 7 مارس 2019 إلى 5 إبريل 2019، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب».