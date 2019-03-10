عاجل .. بالفيديو الجيش الليبي يعلن السيطرة على بوابة بوهادي جنوب مدينة سرت تقدم القوات المسلحة اتجاة مدينة سرت دون أي وقوع أي مقاومة من قبل الملليشيات المسيطرة على المنطقة هناك

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن اللواء “73” مشاة التابع للقوات المسلحة سيطرة قوات الجيش اليوم الأحد على بوابة بوهادي جنوب مدينة سرت .

وأكد اللواء “73” تقدم القوات المسلحة اتجاة مدينة سرت دون أي وقوع أي مقاومة من قبل الملليشيات المسيطرة على المنطقة هناك .

ونشر اللواء مقطع فيديو يظهر بعض جنود القوات المسلحة عند بوابة بوهادي، وهم يحملوا الأسلحة الخفيفة .

وأعلنت القيادة العامة الأيام الماضية عن تجهيز قوة عسكرية كبيرة للقيام بمهمة جديدة بعد الانتهاء من تطهير الجنوب الليبي بالكامل.

وقال المصدر العسكري إن “القيادة العامة تجهز قوة من اللواء 106 مجحفل قوامها 500 عربة عسكرية ثقيلة وخفيفة من مدينة بنغازي للاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها من قبل المشير حفتر .

وكانت مصادر عسكرية أكدت في وقتًا سابق أن هناك تحركات للجيش من أجل تأمين العاصمة، طرابلس.

يشار إلى أن اللواء “73” مشاة يقع تحت آمرة اللواء علي القطعاني، بقرار رسمي من القائد العام المشير خليفة حفتر تحت رقم 262 للعام الماضي 2018 .

وأكد اللواء علي القطعاني في تصريح له أن الجيش الوطني يتكون من جميع التركيبات الاجتماعية الليبية ولا وجود للمناطقيه أو القبلية داخل تركيبته، مؤكداً أن عقيدة الجيش لا تعترف بجنوب وغرب وشرق.

وجاء تصريح القطعاني خلال كلمة له أمام الكتيبة 156 مشاة بعد انتهاء تجهيزاتها الكاملة للتحرك في حال صدور أي تعليمات من القيادة العامة.

وشدد آمر اللواء 73 مُشاة على أهمية التزام مُنتسبي القوات المُسلحة بالأوامر المُوجهة لهم خاصة فيما يرتبط بالتعامل مع المدنيين من نساء وأطفال حفاظاً على صورة الجيش الوطني.

وحث القطعاني أفراد الكتيبة بالبقاء على أهبة الاستعداد للإعلان عن تحرير الجنوب، والالتزام بالخروج بكامل الإعدادات العسكرية المُتعارف عليها في حال صدرت الأوامر بالتحرك.

يشار إلى أن قوات الجيش رصدت كل تحركات الجماعات الإرهابية من أقصى الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع من يحاول الإخلال بأمن الجنوب.

وأضاف المركز، أن هناك مجموعات وصفها بالإرهابية، تحاول أن ترجع العصابات التشادية إلى الجنوب، وقد تحركت من جنوب تراغن باتجاه مرزق، بعدد من السيارات المسلحة، وأن هناك مجموعة أخرى موجودة في موقع يبعد عن مرزق بنحو ستة كيلومترات.