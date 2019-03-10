إيطاليا توافق على البدء في التفاوض على مسودة اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا

إيطاليا توافق على البدء في التفاوض على مسودة اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

أكد سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، نجاح الجهود من أجل إقناع الحكومة الإيطالية بالموافقة على الشروع في التفاوض على مسودة اتفاقية تبادل السجناء.

وأضاف الترهوني أن الموافقة جاءت نتيجة الجهود التي بذلتها السفارة، مرجحًا البدء في نقاش المسودة بداية شهر مايو المقبل.

وأوضح سفير ليبيا لدى إيطاليا أن السفارة ستواصل جهودها حتى إنهاء معاناة الأسر الليبية التي يحتجز أبناؤها في السجون الإيطالية بتهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، عقد اجتماعا مع إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيطالية في فبراير الماضي لمناقشة سبل تفعيل مُعاهدة الصداقة التي سبق وأن وُقّعت بين ليبيا وإيطاليا وملف تبادل السجناء.

واستعرض خلال الاجتماع توسيع آفاق التعاون الثنائي مع إيطاليا في عدة مجالات منها الأمني والعدل فيما يخص تبادل السجناء، كما تطرّق الاجتماع إلى مستجدات الملف الليبي وتعزيز التعاون المُشترك بين البلدين بمُختلف المجالات أبرزها قطاعا التعليم والصحة.