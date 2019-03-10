مصلحة المطارات توضح حقيقة ما أثير عن الدعم الأميركي لتأمين ثلاثة مطارات في ليبيا

مصلحة المطارات توضح حقيقة ما أثير عن الدعم الأميركي لتأمين ثلاثة مطارات في ليبيا الاتفاقية تهدف أيضًا لوضع استراتيجية وطنية لأمن الطيران المدني، بهدف الرفع من مستوى إجراءات الأمن وتعزيز القدرة على مراقبة التهديدات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني بيانًا اليوم السبت أوضحت فيه حقيقة ما أثير عن الدعم الأميركي لتأمين ثلاثة مطارات في ليبيا.

وقالت المصلحة – في بيانها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” – إنه بناءً على تنسيق سابق بين وزارة الخارجية الليبية والسفارة الأميركية، وقعت الخارجية الأميركية وشركة “كولمن” الدولية “CulmenInternational” اتفاقية لتقييم المطارات الليبية، وإقامة برامج تدريبية لموظفي مصلحة المطارات والجهات الأمنية الأخرى العاملة بالمطارات وتوفير المعدات، والاحتياجات الأمنية اللازمة للتشغيل.

وأوضحت المصلحة أن الاتفاقية تهدف أيضًا لوضع استراتيجية وطنية لأمن الطيران المدني، بهدف الرفع من مستوى إجراءات الأمن وتعزيز القدرة على مراقبة التهديدات ووضع إجراءات تشغيل موحدة للتخفيف من حدة تلك التهديدات في ثلاثة مطارات رئيسة مرحلةً أولى وهي المطارات طرابلس، ومعيتيقة، ومصراتة.

ولفتت المصلحة إلى أنه سيتم تمويل البرنامج بالكامل من خلال منحة مالية خصصت من طرف الحكومة الأمريكية لدعم ليبيا.

يشار إلى أنه في السابع والعشرين من أبريل الماضي، وقعت ليبيا والولايات المتحدة مذكرة نوايا تهدف إلى تعزيز أمن المطارات في ليبيا، ورسالة اتفاق لدعم قطاعات الشرطة والإصلاحيات والعدالة. ومثّل الجانب الأميركي القائم بأعمال السفارة الأميركية “ستيفاني وليامز”، والجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية “لطفي المغربي”، في حضور الوزير “محمد سيالة”.