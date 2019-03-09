جلسة إرشادية حول التغذية السليمة لأطفال متلازمة داون

جلسة إرشادية حول التغذية السليمة لأطفال متلازمة داون هذا البرامج التوعوي ضمن خطة وبرامج الجمعية في إطار برنامج الإرشاد الأسري المتكامل

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتظمت بقاعة التدريب بجمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا ببنغازي جلسة توعوية إرشادية حول التغذية السليمة لأطفال متلازمة داون.

واستهدفت الدورة التي أقيمت اليومين الماضيين أمهات الأطفال الذين لديهم متلازمة داون، حيث تضمن البرنامج تقديم التوجيهات حول العادات والتغذية السليمة للأطفال لتجنب السمنة وأضرارها على صحة الأطفال.

ويأتي هذا البرامج التوعوي ضمن خطة وبرامج الجمعية في إطار برنامج الإرشاد الأسري المتكامل بإشراف الموجهة والمعلمة نادية عصمان.

يشار إلى أن هذه الجلسة ستقام بشكل دوري بإشراف اختصاصية التغذية الدكتورة إبتسام العريبي.