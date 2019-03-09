الإعدام والمؤبد لمتورطين في قضايا الإرهاب في بنغازي

الإعدام والمؤبد لمتورطين في قضايا الإرهاب في بنغازي

أخبار ليبيا24

الإرهابيين في ليبيا بين خيارين إما تسليم أنفسهم للقوات المسلحة وإما مواجهة الموت، فحتى من استطاع الفرار منهم يعيش حياته مطاردًا خائفًا في كل وقت وكل حين، ومن تم القبض عليه سيضمن محاكمة عادلة على ما اقترفته يداه وينال جزاء الطريق التي قرر السير فيها.

وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي اليوم السبت حكمًا بالإعدام على أثنين من المتهمين بقضايا إرهاب وحكم بالسجن المؤبد على ثالث.

كما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في منطقة بنغازي في ديسمبر من العام المنصرم حكما حكمًا غيابيًا بالإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لمتهم واحد دون أن يذكر أسماءهم والقضايا المتهمين فيها.

وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي في ذلك الوقت إن المحاكمات جرت في وجود محامي المتهمين.

وأشار المسماري إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة في منطقة بنغازي حكمت حضوريًا بالسجن 8 سنوات لمتهم واحد والسجن 5 سنوات لمتهم آخر حضوريا والسجن لمدة سنتين لمتهم واحد وآخر 19 شهرا.

فيما أصدرت المحكمة العسكرية في الجبل الأخضر بالإعدام على أحد الإرهابيين، والسجن لإثنين آخرين 20 و10 أعوام في تهم تتعلق بالإرهاب.

وقضت أيضًا المحكم العسكرية في الجبل الأخضر ببراءة 65 شخصًا آخرين من تهم الإرهاب، دون أي ذكر لأسماء المتهمين.

وهذه الأحكام المتفاوتة إن دلت على شيء فإنها تدل على تقديم المتهمين في قضايا الإرهاب إلى محاكمات عادلة تتوفر لهم فيها كافة الشروط وتوفر محامي للدفاع عنهم، وتتواصل مداولات جلسات المحكمة حتى صدور الحكم النهائي في حقهم.