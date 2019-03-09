شروط غريبة لكي يلعب ميسي أمام المغرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سيضع شروطًا من أجل المحافظة على سلامة نجمه ليونيل ميسي في المباراة التي ستجمع الأرجنتين والمغرب ودياُ في 26 من شهر مارس الجاري .

وأشارت التقارير، إلى أن أبرز الشروط عدم التدخل بقوة على ميسي، وعدم التقاط صور “السيلفي” معه.

وشهدت قائمة الأرجنتين عودة القائد ليونيل ميسي لأول مرة منذ كأس العالم، حيث فضل اللاعب الحصول على راحة بعد الخروج أمام فرنسا من الدور ثمن النهائي للمونديال.

وكان موقع “تي واي سي” الأرجنتيني كشف في وقت سابق أن ميسي سيخوض لقاء فنزويلا فقط ولن يلاقي المغرب.

وسوف تقام المباراة في ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.