عقوب يوجِّه بتفعيل نظام البصمة الإلكترونية للموظفين بالقطاع الصحي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، سعد عقوب، تعليماته إلي كافة مدراء المستشفيات العامة ومديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات والأجهزة التابعة للقطاع، على ضرورة العمل على استحداث نظام الحضور والانصراف آليا من خلال إقرار البصمة عن طريق بصمة اليد بدلًا من تسجيل الحضور الورقي.

وأكد عقوب، أن نظام البصمة يحقق العدالة وحفظ الحق للموظف المتميز ويهدف إلي ضبط الأداء، ووجود الموظفين في أماكن عملهم بتفعيل نظام آلي متكامل لضبط الحضور والانصراف، تجنباً للوقوع في الكثير من أخطاء ومشكلات التلاعب في كشف الحضور والانصراف وتوصية بضرورة الإسراع في تفعيل هذا النظام حفاطا على حقوق الموظفين والمال العام .

وكما وجَّه “عقوب ”، تعليماته إلى مديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بالعمل على إقرار نظام البصمة للموظفين العاملين بالمراكز الصحية والعيادات المجمعة وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية في البلاد، والذي سيسهم في ضبط وجود العاملين في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام، حتى لا تتعطل مصالح المراجعين والعاملين وتنفيذ خطط رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة.