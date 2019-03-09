من شيم “داعش” ارتكاب الجرائم لنهب الليبيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

من هو تنظيم “داعش”؟ هو عبارة عن جماعة إرهابية تضم جبناء وحثلاء ومجرمين منبوذين من قبل مجتمعاتهم ومجموعين تحت راية سوداء تجرأت على حمل اسم الدين الأسلامي, فبتعجرف وجهل ادعى تنظيم “داعش” معرفة الدين الأسلامي, وتآمر على المسلمين, وأنشأ الدولة الأسلامية المزعومة.

تأسست ما يعرف بالخلافة على الظلم والاضطهاد والرعب والقتل والنهب, وارتكبوا وحوش داعش أشنع أنواع الجرائم باسم الأسلام, فكانوا رمز الظلام ومصدر شؤم ومنبع شر ومثال الفساد. ولكن الدواعش نسيوا أن للدين الإسلامي القرآن الكريم وتاريخ مشرف وحضارة عريقة وشعب شامخ يدافع عن تعاليم دينه ويقف بوجه الظلم والنفاق.

وبينما تنظيم “داعش” المخادع يفبرك كذباته ويصمم هجماته الأرهابية, أدركت الشعوب المقموعة حقيقة من أعطى نفسه زعامة لم يستحقها وذاقوا مر الاستبداد تحت سيطرة لصوص داعش, فهؤلاء ادعوا حماية المسلمين ثم تباهوا في قتلهم ونهبهم وسلب ثروات أرضهم وطردهم من بيوتهم. فهدف التنظيم هو السلطة والسيطرة ولن يترك أسلوبا شاذا دون أن يتبعه للنيل على ثروات ليست من حقه.

وقد أفاد خبير في الشؤون الجماعات الإرهابية أن مصادر تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا،هم 3 عناصر مهمة يعتمد عليها التنظيم، أولها يأتي من عمليات السطو المسلح على سيارات النقود التابعة للمصارف وعمليات الابتزاز والخطف وطلب الفدية.

وأضاف أن العنصر الثاني يعتمد على عمليات تهريب المخدرات والسجائر فالجنوب الليبي والجنوب الشرقي عن طريق واحة سيوة، فيما يرتبط العنصر الثالث ببعض المسؤولين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأوضح أن أكبر مصدر تمويل الذي وصفه بـ الضخم جدا يتحصل عليه عناصر “داعش” يأتي من تهريب السجائر، التي تهرب عن طريق الجزائر عبر الصحراء الليبية عبورا إلى مصر، ومن الجزائر عن طريق غدامس الليبية عن طريق سبها وتازربوا مرورًا بالكفرة وجغبوب إلى واحة سيوة، مشيرًا إلى أن التمويل المتعلق بالابتزاز يرتبط بالتهريب الخاص بـالهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى أن داعش مؤخرًا ركز في مصادر تمويله على عمليات اختطاف المواطنين وطلب فدية مالية من ذويهم تتراوح ما بين نصف مليون إلى ثلاثة ملايين دينار ليبي.