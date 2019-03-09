بوشويشة : ملتقى المرأة الليبية سيكون في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الاتحاد الليبي الرياضي النسائي بالتعاون مع إدارة النشاط المدرسي بنغازي لإقامة الملتقى الثاني للمرأة الليبية في مدينة بنغازي .

وتلقى الاتحاد الليبي الرياضي النسائي وعودًا بالدعم من قبل هيئة الشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة، ومكتب الرياضة بنغازي بعد زيارات قام بها الاتحاد لهذه الجهات .

وقالت رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي في ليبيا عواطف بوشويشة إنه من المحتمل إقامة الملتقى هذا الشهر، أو بداية شهر أبريل المقبل .

وأوضحت – لأخبار ليبيا 24 – أن الملتقى سيستهدف معلمات التربية البدنية، وسيحمل شعار “صحة المرأة بلياقتها البدنية”، مبينة أنه سيشمل محاضرة عن اكتشاف المواهب الرياضية النسائية في مؤسسات التعليم وصقلها وتوجيهها، ومحاضرة في مجال التغذية الصحية وفوائدها على الجسم .

ونوهت إلى أن اليوم الأخير للملتقى الذي سيستمر لثلاثة أيام سيشمل عدة العاب منها “تنس الطاولة” و”الجري” و”كرة الطائرة” و”الشطرنج” وغيرها من الألعاب الرياضة .

وأقيم في ديسمبر من العام الماضي الملتقي الأول للمرأة الليبية في طرابلس بعنوان “صحة المرأة بلياقتها البدنية” تحت شعار “حب ووفاء لزيادة العطاء”، بإشراف وتنظيم الاتحاد الليبي الرياضي النسائي، وبرعاية اللجنة الأولمبية ونقابة معلمين طرابلس.