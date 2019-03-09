الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنة “كتشاب” “EYLEM”

سبب الرفض لارتفاع نسبة الرماد الكلي عن الحد المسموح به طبقاً للمواصفة القياسية الليبية

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أخبار ليبيا24 – خاص

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليبيا عن رفضه شحنة مواد غذائية موردة نوع السلعة “كتشاب” طماطم 260غ علبة بلاستيكية علامة تجارية EYLEM.

وأوضح المركز أن سبب الرفض لارتفاع نسبة الرماد الكلي عن الحد المسموح به طبقاً للمواصفة القياسية الليبية رقم م.ق.ل 754 لسنة 2015.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إلى أن الكمية 151 كرتونة، لافتا إلى أن بلد المنشأ تركيا، ونقطة الوصول ميناء الخمس.

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