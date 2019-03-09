الاتفاق على تجهيز وحدة رعاية صحية جديدة بمدينة سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور “سعد عقوب” مع مدير إدارة الخدمات الصحية سبها “عبدالجليل خضري” برفقتة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية سبها “خالد الديب”، احتياجات القطاع بالمدينة، بحضور مدير مكتب الوزير طارق نوح .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المواضيع الصحية التي تخص الخدمات الصحية ببلدية سبها وما جاورها، وبحث عن حلول لجميع المشاكل العالقة في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

واستعرض الحاضرون آلية استكمال المشاريع المستحدثة والاتفاق على تجهيز وحدة رعاية صحية جديدة، والتى سيتم افتتاحها بالفترة القريبة القادمة بعد استكمال تجهيزها من قبل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة الطرفين لبعض المشاكل الصحية التي تواجه المدينة المتمثلة في تمكين إدارة الخدمات بسبها من توظيف عدد من العناصر التسييرية بالمرافق الصحية في مجال النظافة والحراسة لحماية المنشآت الصحية، إلى جانب مناقشة آلية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمحتاجين لها .