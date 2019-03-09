بعد صرف “102” مليون لتوفير الاحتياجات اليومية .. الثني وضع المستشفات متدهور وسنحاسب المسؤولين وتفقد كافة النزلاء بمختلف الأقسام مبديًا امتعاضه الشديد من الإهمال وضعف الخدمات والتسيب الذي انعكس على حالات الإيواء والمترددين على هذه المرافق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة زيارة مفاجأة لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي للوقوف على سير العمل بالمستشفى.

وتجول الثني داخل أروقة وغرف العمليات والعناية الفائقة بالمستشفى وتفقد كافة النزلاء بمختلف الأقسام، مبديًا امتعاضه الشديد من الإهمال وضعف الخدمات والتسيب الذي انعكس على حالات الإيواء والمترددين على هذا المرفق الطبي.

وتعمد رئيس الحكومة أن تكون جولته مفاجأة دون إبلاغ أي من القائمين على المستشفى، أو الوزارة وذلك للاستماع إلى مشاكل المرضى والمشاكل التي تواجه العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وندد بنقص الأدوية والمعدات الطبية بالمستشفى رغم تخصيص وتسييل مبلغ ستة ملايين دينار للعام الماضي في بند التطوير والتحسين المتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة.

وأكد بأنه لن يسمح بمثل هذا التقصير، متوعدًا باتخاذ أشد العقوبات حيال المسؤولين الذين قصروا في أداء مهامهم.

وطمأن كافة المرضى بما فيهم جرحى القوات المسلحة بأن هذه الأيام سيشهدون تطورًا ملحوظا ينعكس على وضعهم الصحي بعد محاسبة كل المهملين الذين تسببوا في تردي الأوضاع الصحية رغم عدم تقصير الحكومة مع هذا القطاع.

وفي ذات الشأن، أجرى رئيس الحكومة صباح اليوم السبت زيارة مفاجأة لمركز الكلى بنغازي للوقوف على سير العمل به.

وأيضًا تجول داخل أروقة وغرف العمليات والعناية الفائقة بالمركز، حيث شاهد بأم عينه الإهمال الشديد وضعف الخدمات والتسيب من قبل المسؤولين والعناصر الطبية والطبية المساعدة، الذي انعكس على حالات الإيواء والمترددين على هذين المرفقين الطبيين.

يشار إلى أن الثني أجرى جولة مطلع الأسبوع داخل مركز بنغازي الطبي ووقف على ذات المشاكل التي يعاني منها مستشفى الجلاء في هذه الزيارة الأخيرة .

ونشر المكتب الإعلامي التابع للحكومة مصروفات امجلس الوزراء على المستشفيات “في بند التحسين والتطوير فقط” خلال عام 2018، والتي تجاوزات “102” مليون دينار ليبي، ويعتبر هذا البند لتوفير الاحتياجات اليومية اللازمة من أدوية ومستلزمات طبية .

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه القيمة لاتشمل ما يتم توزيعه عن طريق جهاز الإمداد الطبي للمستشفيات مباشرة.