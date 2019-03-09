العصابات التشادية تقتل طفلين في مرزق .. واللواء الغزوي ينفي انسحاب قوات الجيش بعض العصابات التشادية والمجرمين الفارين من المدينة استغلوا الأمر معتقدين بأن الجيش أنسحب من المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت مجموعة تابعة للعصابات التشادية، صباح اليوم الجمعة ، بتصفية طفلين في مرزق بـحي “سـكرة” شـرق المـدينة .

وقال مصدر مطلع، “إن العصابة التشادية قامت باقتحام منزل علي عبد الله صالح رجب بحي “سكرة” شرق المدينة، وعندما لم يجدوه قاموا بتصفية طفلين الأول نجله ويبلغ من العمر 4 أعوام إثر إصابته بطلقة في عينه، والأخر طفل يبلغ 14 عام وهو ابن أخت علي عبدالله، وتم استهدافه بطلقة في الرأس”.

ومن جهته، نفي آمر المنطقة العسكرية سبها التابعة للقيادة العامة اللواء المبروك الغزوي الأخبار المتداولة بشأن انسحاب قوات الجيش من مدينة مرزق”.

وجاءت هذه التصريحات عقب، إعلان القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي “الإخوان المسلمين” أن مسلحين تابعين للعصابات الإرهابية هاجموا المدينة عقب انسحاب القوات المسلحة .

وقالت القنوات المضللة أن المدينة تشهد نزوحا للمواطنين من بعض الأحياء نتيجة انسحاب القوات المسلحة من المدينة دون أي أسباب واضحة، واصفة الوضع الأمني داخل المدينة بالسيئ.

وأضاف الغزوي، أن قوات الجيش وفور انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في مرزق من تأمين وإعادة الحياة لها قامت بتسليمها كالعادة للشرطة المدنية والقوات المحلية وانتقلت لتنفيذ مهام أخرى “.

وأوضح الغزوي ” أن بعض العصابات التشادية والمجرمين الفارين من المدينة استغلوا الأمر معتقدين بأن الجيش أنسحب من المدينة لسبب ما، بينما ماحدث هو أن الجيش قام بتسليمها للسلطات المحلية كأي مدينة أخرى تنتهي فيها العمليات القتالية الرئيسية .