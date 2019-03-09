طفح مياه الصرف الصحي بأحد أحياء سبها.. وشركة المياه تتصرف

أخبار ليبيا 24 – خاص

أسفر انسداد أحد الخطوط الرئيسية بشبكة الصرف الصحي سبها؛ في طفح مياه الصرف الصحي في عدة شوارع بحي المهدية وسط المدينة.

وغمرت مياه الصرف، الشارع التجاري الرئيسي بالحي وعدة منازل أخرى؛ التي اضظر بعض سكانها للنزوح منها.

وقال عميد المجلس البلدي سبها حامد رافع الخيالي؛ إن الطفح نتج عن تضرر أحد الخطوط الرئيسية، مبينا ان الفرق الفنية العاملة بشركة المياه والصرف الصحي بدأت في معالجة الطفح؛ حيث وقع تركيب مضخة رفع لنقل مياه المجاري إلى خط آخر.

من جانبهم، أعرب سكان حي المهدية عن استياءهم من تكرر مشكلة طفح المياه التي أوقفت الكثير من نشاطاتهم وعرقلت سير الحياة في شوارع حيهم.