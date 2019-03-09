بعد تجهيزه من قبل منظمة الهجرة الدولية.. بلدي سبها يستلم بئر المياه الثاني

أخبار ليبيا 24 – خاص

استلم المجلس البلدي سبها، بئر مياه في حي المنشية، حفرته وأعدته منظمة الهجرة الدولية من خلال مكتبها في المدينة.

ويعتبر هذا البئر الثاني الذي تقوم المنظمة الدولية على حفره وتجهيزه بالمدينة، حيثُ حضر مراسم الاستلام عدد من أعيان الحي، وممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، وعميد المجلس البلدي لبلدية سبها وبعض الإدارات المحلية.

وأوضح عميد المجلس البلدي حامد رافع الخيالي، أن البئر سيساهم في توفير مياه لمناطق مهمة من حي المنشية كانت تعاني من نقص المياه وخاصة في الصيف، مبينا ان عملية تسليم البئر كانت المرحلة الأخيرة قبل تشغيله.

وأكد الخيالي أن المنظمة سيجت حيز البئر، ويقع على عاتق أهالي المنطقة مسئولية المحافظة عليه حتى يتمكن من مد جميع المنازل بالمياه الصالحة للاستعمال البشري بحسب وصفه.