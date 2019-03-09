“البريقة” تضع حجر الأساس لمشروع دوارة الغاز في القيقب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، التعليمات للشروع في تجهيز مشروع دوارة الغاز في منطقة القيقب شرق بنغازي .

وجرى يوم الاثنين الماضي، بحضور عميد بلدية القيقب وبعض مشائخ وحكماء من رجال المنطقة ورجال الأمن من مركز شرطة القيقب ورئيس قسم المرور وعدد من نشطاء المجتمع المدني وذوي الاختصاص من موظفي شركة البريقة، وضع حجر الأساس إيذاناً بإطلاق المشروع .

وجاء هذا بعد الزيارة الميدانية التي أجراها مدير عام الشئون الفنية في شركة البريقة رفقة مدير إدارة الشئون الفنية للمناطق الوسطى والشرقية ومنسق المشروعات في الشركة مطلع الأسبوع الماضي للمنطقة .

وبحسب المكتب الإعلامي في شركة البريقة، فأن المشروع يهدف تقديم أفضل الخدمات وإيفاء لحاجة السوق المتنامية من مادة غاز الطهي وتسهيلا لوصول منتجات الشركة للمواطن بأيسر الطرق وعلى كامل رقعة تراب الوطن .