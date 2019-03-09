الأولمبياد الخاص الليبي يطير نحو الإمارات

أخبار ليبيا 24 – خاص

غادرت بعثة الأولمبياد الخاص الليبي، يوم الخميس، ليبيا، متجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للمشاركة في الألعاب الصيفية العالمية المقامة في الفترة من 8 – 22 من شهر مارس الجاري.