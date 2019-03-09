الأولمبياد الخاص الليبي يطير نحو الإمارات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

غادرت بعثة الأولمبياد الخاص الليبي، يوم الخميس، ليبيا، متجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للمشاركة في الألعاب الصيفية العالمية المقامة في الفترة من 8 – 22 من شهر مارس الجاري.

وستضم البعثة الليبية 60 شخصًا، وستشارك في 9 ألعاب وهي ( كرة الطاولة، الدراجات الهوائية، السباحة، البولينغ، البوتشي، الريشة الطائرة، ألعاب القوى، رفع الأثقال، الترايثلون).

وستشهد الألعاب الصيفية مشاركة 7000 رياضي ورياضية يمثلون 170 دولة، يتنافسون في 24 رياضة.

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