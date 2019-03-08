فرع جوازات الجغبوب باشر التصوير لاستخراج جوازات السفر الإكترونية

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر فرع الجوازات والأحوال المدنية بالجغبوب، في عملية تصوير المواطنين للحصول على جوازات السفر.

وأكد مصدر بالجغبوب، أن المواطنين بدؤوا في عملية التصوير، وإتمام الإجراءات اللازمة لاستخراج جوازات السفر، عقب إعادة تنظيم وتجهيز المنظومة الخاصة بفرع الجغبوب.

وذلك بعد جهد مبذول من رئيس الفرع الرائد سالم بونعامة والموظفين التابعين لفرع جوزات الجغبوب، “موضحًا” أنه سوف تكون الأولوية في عملية استخراج جواز السفر لسكان مدينة الجغبوب وعلى حسب الأولوية في تقديم المستندات لفرع الجوازات.

ونوه الفره إلى أن موعد التصوير من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في أثناء فترة الدوام الرسمي.