شركة الخليج تسلم 20 سيارة دفع رباعي لحرس المنشآت تسليم السيارات جاء بناء على تعليمات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف ومتابعة من رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت شركة الخليج العربي للنفط، أمس الخميس، عدد 20 سيارة نوع تويوتا دفع رباعي إلى جهاز حرس المنشآت النفطية لتمكينهم من أداء مهامهم في حماية الحقول والمواقع النفطية على الوجه المطلوب.

وذكر مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” أن تسليم السيارات جاء بناء على تعليمات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وبإشراف ومتابعة من رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان.

وقام عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والحاسب الآلي والخدمات والنقل أشرف محمد العبار، بتسليم السيارات إلى حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية.

كما قام بالتوقيع على التسليم والاستلام بين شركة الخليج العربي للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية كل من عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والحاسب الآلي والخدمات والنقل أشرف محمد العبار، وآمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية اللواء ناجي المغربي ، بحضور معاون آمر حرس المنشآت النفطية للمناطق الوسطى والشرقية العميد عبدالسلام بوشيحة.